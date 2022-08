Abir Moussi appelle Saïed à convoquer des éléctions anticipées

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, à réitéré la position de son parti concernant la nouvelle Constitution qui, selon elle, attribue “de larges pouvoirs ” au président de la République.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi à Tunis, Moussi à souligné que, pour sa formation politique, Kaïs Saïed n’est plus le president de la République, et ce conformément à l’article 92 de la nouvelle Constitution qui prévoit que le chef de l’Etat doit prêter serment devant l’assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts.

Pour Abir Moussi, la forme actuelle de la règne de Kaïs Saïed est dépourvue de toute légitimité.

Par ailleurs, la cheffe du PDL a annoncé avoir adressé un huissier de justice à la présidence de la République pour protester contre des “dérives” procédurales commises par Saïed.

Elle a, dans ce sens, mis l’accent sur la nécessité d’annoncer la vacance au poste du président de la République et de convoquer, dans les plus brefs délais, des élections présidentielles anticipées.

Saïed n’a pas le droit d’émettre une nouvelle loi électorale selon sa propre vision, a-t-elle lancé, estimant que “le chef de l’Etat fait partie d’un projet iranien dans la région”.