Le vent soufflera fort, dimanche soir, près des côtes, selon un bulletin émis par l’Institut national de météorologie.

La mer sera très agitée au golf de Gabes et le temps sera partiellement, nuageux au nord et au centre et peu nuageux sur le sud.

Les températures ocilleront entre 24 et 27 au nord, sur les hauteurs et dans les régions cotières, et entre 28 et 32 ailleurs. Elles atteindront les 31 degrès à El Borma et Borj El Khadhra.