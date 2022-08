Tunisie : Date des soldes d’été 2022

Les soldes d’été démarreront le 4 août 2022 et dureront six semaines, au cours desquelles les consommateurs bénéficieront de baisses de plus de 20% sur les articles.

La chambre nationale du commerce, des tissus et de prêt-à-porter a appelé les consommateurs à participer massivement à ces soldes et à faire face contre les offres mensongères .

Les participants sont également appelés à respecter les procédures en vigueur notamment celle relative au dépôt des déclarations auprès des directions régionales du commerce, à s’engager à ce que les remises déclarées ne soient pas inférieures à 20%, à procéder au double étiquetage (ancien et nouveau prix) et à afficher toutes les données nécessaires qui permettent aux clients de faire leur choix.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations avait annoncé que les soldes d’été pour l’année en cours démarreront le 4 août 2022 et dureront six semaines.