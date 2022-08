Tunisie – Affaire CPG : Un ancien ministre et un cadre auditionnés

Un ancien ministre des Energies et des Mines et un cadre de la Compagnie des phosphates de Gafsa, suspectés de corruption administrative et financière et de conflit d’intérêt ont été auditionnés, ce lundi, au siège de la brigade de police judiciaire à Gafsa.

Ensuite, ils seront traduits devant le ministère public au Tribunal de première instance de Gafsa.

20 autres personnes sont recherchées, dont des cadres de la CPG et des patrons de sociétés privées qui collaborent avec la société.

