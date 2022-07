Allemagne  : Des Tunisiens et des Libyens impliqués dans l’attaque d’un bar

Dans la nuit de samedi 23 juillet, la police a dû intervenir dans un bar de la ville de Dresden Neustadt. Plusieurs personnes ont été impliquées dans une dispute dans un bar restaurant du centre-ville. Ils ont également utilisé des bouteilles en verre et du gaz poivré.

Sur place, la police a recensé sept blessés – six hommes de 20 à 25 ans et une femme de 24 ans. Trois hommes âgés de 23, 26 et 28 ans font l’objet d’une enquête pour, entre autres, lésions corporelles dangereuses. Il s’agit de participants présumés de Tunisie et de Libye, selon la police.