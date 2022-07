Sidi Bouzid : La Faculté des Sciences et Techniques organise une journée portes ouvertes au profit des nouveaux bacheliers

La Faculté des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid (FSTSBZ) a organisé, lundi, une journée portes ouvertes consacrée à la présentation des spécialités d’études disponibles dans cet établissement universitaires, afin d’encourager les nouveaux bacheliers à s’y inscrire.

Dans une déclaration à la TAP, le professeur à la (FSTSBZ), Hafedh Hajlaoui, a indiqué que cette manifestation vise à mieux faire connaitre le cursus universitaire proposé par la faculté, afin d’inciter les nouveaux étudiants à en faire un plan d’études, en licence, master ou en doctorat.

Hajlaoui a encore souligné que la faculté des sciences et techniques est ouverte sur son environnement extérieur à travers un certain nombre d’accords de partenariat conclus avec des usines locales et régionales, et qui prévoient l’encadrement, l’emploi et l’intégration des étudiants de la faculté dans la vie professionnelle.

Il s’agit également, dans le cadre de ses accords, de programmer des voyages d’études dans divers gouvernorat du pays, de dispenser des formations, de profiter des clubs et activités universitaires disponibles, et de bénéficier des laboratoires de la faculté, équipés des dernières technologies modernes, a-t-il souligné.