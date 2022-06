Tunisie : Bouderbala dévoile les grandes lignes de la nouvelle constitution

Brahim Bouderbala, bâtonnier des avocats et président du Comité consultatif socio-économique, a déclaré que la nouvelle constitution se concentrait sur deux questions principales: le système de gouvernement et l’aspect économique et social.

Bouderbala a précisé ce jeudi sur les ondes de Shems Fm que la nouvelle constitution permet au président de la République de nommer le Premier ministre qui est responsable de la réussite ou de l’échec de son gouvernement.

Bouderbala a ajouté que le peuple tunisien surveillera et questionnera les membres du parlement qui seraient présents dans les régions.

Bouderbala a noté que la nouvelle constitution contient 11 axes et 140 chapitres, et sera simplifiée et accessible à tous publics.