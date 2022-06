DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie : Une première série de quatre affiches au programme de mardi

Les clubs encore en lice en coupe de Tunisie de football, édition 2021-2022 baptisée “coupe feu Farhat Hached”, disputeront demain mardi et après-demain mercredi, les huitièmes de finale.

Au programme de ce mardi, une première série de matchs avec quatre affiches.

A Bizerte, le Club athlétique de la place accueillera au stade du 15 octobre, Le CS Hammam-Lif pour une opposition entre deux formations réputées spécialistes de la compétition.

Le CA Bizertin, détenteur de trois coupes dont la dernière datant de 2013, tentera de profiter de l’avantage du terrain et du public pour aller passer le cap des 8es après avoir brillé lors des 16es en corrigeant le Stade tunisien (3-0).

Le club nordiste qui ambitionne de jouer les premiers rôles, butera néanmoins sur un adversaire coriace, détenteur à son tour de deux coupes et désireux de se réconcilier avec ses supporters après a déception de la relégation en ligue 2.

Autre décor, autre affiche, la Chebba abritera une confrontation en apparence équilibrée entre le Croissant sportif de la place et l’ES Zarzis (vainqueur de l’édition 2005).

Les deux formations qui avaient tous deux quitté la Ligue 1 du football professionnel cette saison, ambitionnent de redorer leurs blasons en allant le plus loin possible en coupe et confirmer leur bonne prestations lors des tours précédents devant respectivement, l’Olympique de Béja et l’AS Soliman.

De son côté, l’AS Marsa se rendra au Krib pour défier l’ES Kérib et tenter d’arracher une place en quarts après avoir brillé en réalisant un carton devant l’US Carthage.

Et bien que les chances des marsois quintuples vainqueurs de la coupe semblent plus grandes que leur adversaire, l’ES Krib est appelé à défendre ses chances et à créer la surprise pour tenter de rééditer l’exploit de la saison passé lorsqu’il a éliminé l’AS Kasserine 2-1.

La dernière affiche opposera, quant à elle, l’US Ben Guerdane à l’ES Haffouz sur le terrain de ce dernier.

Les sudistes de Ben Guerdane n’auront pas la tâche facile malgré la différence de niveau avec l’adversaire dont les ambitions sont grandes et la détermination à se qualifier pour les quarts a été nettement affichée devant Sidi Alouane lors des 16es.

Toutefois, l’US Ben Guerdane qui sera conduit par Hakim Aoun, remplaçant d’Aymen Chaouat vise une deuxième finale après celle de 2017.

Programme des 8es, prévus les 7 et 8 juin (tous les matchs à 16h):

Mardi 7 juin:

A El Krib:

ES Krib – AS Marsa

A Bizerte:

CA Bizertin – CSH Lif

A la Chebba:

CS Chebba – ES Zarzis

A Haffouz:

ES Haffouz – US Ben Guerdane

Mercredi 8 juin:

A Takelsa:

CS Takelsa – C Africain

A Mahdia:

AS Réjiche – US Monastir

A Tataouine:

US Tataouine – CS Sfaxien

A Msaken:

CS Msaken – Espérance ST