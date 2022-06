DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie (16es de finale) : les arbitres

Programme et arbitres des 16es de finale de la coupe de Tunisie de football, prévus jeudi et vendredi :

Jeudi 2 juin:

A la Chebba (16h00) :

CS Chebba – Olympique de Béja arb: Ameur Chouchène

A Bizerte 15 octobre (16h00) :

CA Bizertin – Stade Tunisien arb: Oussama Razgallah

A Krib (16h00) :

ES Krib – AS Kasserine arb: Nabil Hmaidi

A la Marsa (16h00) :

AS Marsa – US Carthage arb: Hamza Jaaied

A Haffouz (16h00) :

ES Haffouz – ES Sidi Alouane arb: Khaled Gouider

Vendredi 3 juin :

A Sebikha (16h00) :

AS Sebikha – US Ben Guerdane arb: Mahmoud Kessia

A Mjez El Beb (16h00) :

CS Mjez El Beb – US Monastir arb: Sofiène Ketat

A Métlaoui (16h00) :

ES Métlaoui – CS Sfaxien arb: Amir Loucif

A Chammekh (16h00) :

Z.Chammekh – Espérance ST arb: Badis Ben Salah

A Radès (17h00) :

Club Africain – Etoile du Sahel arb: Nidhal Letaief

A noter que la première partie des seizièmes de finales sera disputée ce mercredi selon le programme suivant :

Mercredi :

A Tataouine (16h00) :

US Tataouine – EM Mahdia arb: Amir Ayadi

A Takelsa:

CS Takelsa – ES Fahs arb: Walid Ouni

A Soliman (16h00) :

AS Soliman – ES Zarzis arb: Oussama Ben Isshak

A Hammam-Sousse (16h00):

ES Hammam Sousse – AS Rejiche arb: Karim Khemiri

A Majel Belabbes (16h00) :

JS Majel Belabbes – CS Msaken arb: Jalel Sahbeni

NB : Le CS Hammam Lif a déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale après le forfait de son adversaire, le CS Tabarka. Au prochain tour, le club banlieusard affrontera le vainqueur de la confrontation CA Bizertin-Stade Tunisien.