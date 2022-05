DIRECT SPORT – Roland-Garros : fin d’aventure prématurée pour la Tunisienne Ons Jabeur

La Tunisienne Ons Jabeur, N.6 mondiale, a raté ses débuts au tournoi de Roland-Garros de tennis, en se faisant éliminer dès le premier tour dimanche par la Polonaise Magda Linette (52e) 3-6, 7-6 (7/4), 7-5.

Jabeur arrivait à Paris forte d’un titre à Madrid, le plus prestigieux de sa carrière, et d’une finale à Rome, ainsi que de son meilleur classement. La Tunisienne de 27 ans se présentait aussi comme la joueuse ayant empoché le plus de victoires sur terre battue (17 pour 3 défaites) cette saison.

“J’ai joué tellement de matches difficiles contre Ons que je savais à quoi m’attendre. Il fallait que je sois concentrée et que je me batte sur chaque point pour la déstabiliser”, a expliqué Linette, soignée à une jambe après le premier set.

“J’ai essayé de ne pas penser à ma jambe, de mieux accélérer ma raquette et de ne pas lui permettre de me faire courir autant que dans la première manche”, a ajouté la Polonaise, victorieuse en un peu moins de deux heures et demie.

Jabeur ne s’était plus inclinée au premier tour en Grand Chelem depuis près de trois ans (Wimbledon 2019).

A Madrid début mai, elle est devenue la première joueuse arabe à remporter un tournoi WTA 1000, l’équivalent des Masters 1000 sur le circuit ATP, la catégorie la plus relevée après les Grand Chelem.

A Rome la semaine suivante, elle s’était également hissée jusqu’en finale, où seule la N.1 mondiale Iga Swiatek, sur une série de 28 victoires consécutives désormais, avait pu la stopper.