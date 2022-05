DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Températures en hausse et coup de sirocco au sud-ouest

La température seront toujours en hausse mardi, les maximales évolueront entre 26°C et 30°C degrés dans les zones côtières et sur les hauteurs et entre 32 et 36 ailleurs. Elles atteindront 40°C au sud-ouest avec coups du Sirocco.

Le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sur les hauteurs ouest du pays dans l’après-midi.

Le vent sera généralement modéré. Sa vitesse atteindra 40 km/s sur les côtes du sud-est cet après-midi. La mer sera agitée à peu agitée au golfe de Gabes.