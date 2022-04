Tunisie : La saison se poursuivra en présence du public” (MJS)

Le championnat de la Ligue 1 du football professionnel et la coupe de Tunisien, édition 2021-2022, se poursuivront en présence du public, ont convenu mercredi les représentants des clubs tunisiens avec la FTF et le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche.

“La saison se poursuivra en présence du public.

Il s’agit plus1 précisément des rencontres des play-offs du championnat de la Ligue et de la Coupe de Tunisie”, a annoncé le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, à l’issue de la 3e rencontre ayant réuni au siège du département, le ministre et les représentants des clubs et de la fédération.

La réunion, a par ailleurs, permis de définir des mesures en termes de lutte contre la violence dans les stades.

Il a été, également, décidé, à l’issue de la troisième réunion qui a regroupé, ce matin, le ministre Kamel Deguiche et les représentants des clubs de Ligue 1, de prendre des mesures pour lutter contre la violence dans les stades sur la base d’une approche participative incluant tous les intervenants.