Tunisie – Mouvement du 25 juillet : Appels à dissoudre le parti Ennahdha et à expulser l’ambassadeur turc

Le membre du mouvement du 25 juillet, Kamel Ourabi appelé, jeudi, à dissoudre le parti Ennahdha et à poursuivre en justice son président et tous les membres de l’Assemblée des représentants du peuple qui ont participé à la réunion virtuelle du 30 mars 2022.

Lors d’une rencontre des dirigeants du mouvement avec les médias, tenue jeudi après-midi, à Tunis, Ourabi a également appelé à activer l’article 72 de la constitution et à “écarter l’ancien système qui a été responsable de l’état de chaos et de la détérioration de la situation économique et sociale qu’a connue la Tunisie durant la dernière décennie”.

Ourabi a, par ailleurs, dénoncé l’ingérence étrangère et les déclarations du Président turc Recep Tayyip Erdo?an, appelant à expulser l’ambassadeur turc. “La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain et le pouvoir turc n’a pas à nous donner de leçons en matière de démocratie” a-t-il soutenu.

Le coordinateur du mouvement a, en outre, considéré que “les allusions faites par certains partis politiques quant au fait d’entretenir des intelligences avec des puissances étrangères est une sorte de haute trahison, face à laquelle le Ministère public doit réagir immédiatement et arrêter tous ceux qui ont lancé ces appels”.

Et de conclure “le mouvement du 25 juillet est le pouls de la rue tunisienne et il poursuivra la lutte aux côtés du président Kaies Saied pour faire sortir le pays de sa crise aiguë et traduire en justice ceux qui en sont responsables “.