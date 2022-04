DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des pluies éparses et orageuses attendues dans ces régions

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, mercredi après-midi, sur quelques délégations des gouvernorats du nord et localement le centre, avec possibilité de chute de grêle par endroits.

Le ciel sera peu nuageux au sud du pays. Les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront entre 18 et 23 degrés au nord, dans les hauteurs et les régions côtières, et entre 27 et 35 degrés dans le reste de régions, pour atteindre les 37 degrés à l’extrême sud.

Le vent soufflera fort près de cotes du nord et au sud, avec des phénomènes de sable. La mer sera agitée à très agitée au niveau des côtes nord.