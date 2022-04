Guerre en Ukraine : Retrait rapide des forces russes de Kiev

Les pourparlers russo-ukrainiens pour mettre fin à la guerre ont repris. Aucune avancée notable n’a été signalée. Des couloirs humanitaires ont permis d’évacuer des milliers de civils. Depuis vendredi 1er avril 2022, Moscou accuse Kiev d’avoir visé Belgorod, une ville russe près de la frontière ukrainienne.

Les forces russes opèrent un “retrait rapide” des régions de Kiev et Tcherniguiv, dans le nord de l’Ukraine, et ont pour objectif de “prendre pied dans l’est et le sud”, estime un conseiller présidentiel ukrainien, Mykhaïlo Podoliak.

“Après un retrait rapide des Russes des régions de Kiev et de Chernigiv (…), il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire: se replier vers l’est et le sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés et y prendre pied de façon puissante”, a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.