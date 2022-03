Tunisie – Ramadan : Préparatifs pour la mise en place de deux points de vente du producteur au consommateur dans le gouvernorat de Ben Arous

Les préparatifs pour la mise en place de deux points de vente du producteur au consommateur dans le gouvernorat de Ben Arous dans l’objectif de rapprocher les services des citoyens et de lui garantir la disponibilité des fruits, légumes, œufs, viandes, volailles, fromages et autres, durant le mois de Ramadan ont été discutés lors d’une séance de travail organisée au siège du gouvernorat.

Lors de cette séance tenue recemment, en présence de représentants du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de celui du commerce et du développement des exportations, des groupements professionnels et de l’UTICA, les intervenants ont souligné la nécessité de coordonner avec les groupements professionnels, la Société ELLOUHOUM et l’office des terres domaniales pour réussir l’installation de ces points de vente et partant rapprocher les services des citoyens tout en leur garantissant la disponibilité des fruits, légumes, œufs, viandes, volailles, fromages et autres, durant le mois de Ramadan.

Ils ont également,mis l’accent sur l’importance d’une bonne maîtrise des prix et du respect des règles sanitaires et d’hygiène.

La Cheffe du Gouvernement Najla Bouden avait appelé le 12 mars 2022, lors de la conférence des gouverneurs, à accélérer la mise en place de points de vente du producteur au consommateur sur tout le territoire dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan.