Les températures sont stationnaires, lundi, avec des maximales situées entre 11 et 16 degrés au nord et au centre, et entre 16 et 21 degrés au sud, pour atteindre les 24 degrés aux régions d’El Borma et Borj El Khadhra.

Des pluies éparses sont attendues et seront localement orageuses sur le nord, le centre et le sud-est.

Le vent soufflera près de cotes et au sud, où il y’aura des vents de sable. Mer agitée à très agitée.