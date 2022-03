Tunisie : Report de la tenue d’une caravane sanitaire multidisciplinaire à Siliana

L’envoi, demain dimanche, d’une caravane sanitaire multidisciplinaire à Siliana a été reporté à une date ultérieure en raison des mauvaises conditions climatiques, a fait savoir, le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère a souligné que les habitants de la région et toutes les parties concernées seront informés de la prochaine date de l’organisation de cette caravane à l’école primaire Sidi Morshed à Siliana en partenariat avec l’Office national de la famille et de la population et l’association Arts et Cultures du Monde Arabe.