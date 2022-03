Tunisie : Me Kilani dément des rumeurs propagées dans les médias

Me Abderrazek Kilani, incarcéré à la prison de Mornaguia, s’est indigné face à des rumeurs qui ont été propagées par certains médias.

En effet, certaines de ces rumeurs affirment qu’il fait l’objet de pressions durant son incarcération et qu’il est interdit de visites. Mais en réalité, ces informations sont infondées, et Me Kilani s’entretient et reçoit la visite des membres de sa famille.

Selon une radio privée, Abderrazek Kilani aurait refusé de soumettre une demande de libération à cause des longues formalités en cas de refus.

A rappeler que l’ancier bâtonnier est incarcéré à la prison de Mornaguia depuis le 2 mars 2022, suite à l’émission d’un mandat de dépôt par le Tribunal militaire de Tunis. Il faisait partie du Comité de défense de Bhiri, et en tant que tel il se trouvait devant l’hôpital Habib Bougatfa à Bizerte, où était hospitalisé alors le leader d’Ennahdha, placé en résidence surveillée.