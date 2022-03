DIRECT SPORT – Ligue 1 (10e journée) : Programme et arbitres

Programme et arbitres des rencontres de la 10e journée de la ligue 1 de football professionnel, prévues mercredi (Tous les matchs à 14h):

Poule A

A Radès:

Espérance ST – CA Bizertin Arb: Walid Jeridi

A Hammam-Lif:

CSHLif – ES Hammem Sousse Arb: Oussama Razgallah

A Mhiri Sfax:

CS Sfaxien – US Ben Guerdane Arb: Aymen Nasri

A Métlaoui:

ES Métlaoui – US Tataouine Arb: Nasrallah Jaouadi

Poule B

A Soliman (Huis clos):

AS Soliman – C Africain Arb: Amir Loucif

A Béja:

O Béja – CS Chebba Arb: Naim Hosni

A Kairouan:

ES Sahel – US Monastir Arb: Nidhal Letaief

A Mahdia:

AS Réjiche – ES Zarzis Arb: Mehrez Melki