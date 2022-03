Tunisie : L’Association des anciens élèves de la Rue du Pacha aménage l’entrepôt de l’établissement en un espace culturel

L’Association des anciens élèves du Lycée de la Rue du Pacha a procédé à la transformation du sous-sol de l’établissement, qui servait d’entrepôt pour les anciens équipements, en un espace d’activités culturelles et une bibliothèque au profit des élèves.

Cette initiative a été prise dans le but de fournir aux élèves un espace qui les rassemble pendant les heures creuses et qui leur servira aussi de lieu pour accomplir des activités de loisirs et divertissement une fois les travaux achevés. L’espace sera prêt dans les prochaines semaines, a précisé la présidente de l’Association, Mme Neïla Néji.

Selon la présidente de l’association, l’idée du projet est présente depuis plus de quatre ans, mais elle n’avait pas été concrétisée en raison de l’absence de ressources financières et de la pandémie de Covid-19.

Dès la fin des travaux de réaménagement estimés à 30 mille dinars environ, a-t-elle précisé, cet espace abritera différentes activités culturelles, telles que la peinture, la musique et le théâtre.

Parmi les activités de l’Association des anciens élèves du Lycée de la Rue du Pacha, fournir des aides, en début d’année scolaire, aux élèves de Tunis et de plusieurs autres régions, notamment Ben Arous, Zaghouan et Sejnane, et contribuer à l’acheminement de l’eau potable dans certaines zones rurales, telles que Jebel Chaâra, à Béjà ou Ennadhour, à Zaghouan.

L’association organise, également, des clubs de lecture et de cinéma ainsi que des séminaires sur différents sujets sociaux, économiques et de santé et des sorties dans les régions de l’intérieur.