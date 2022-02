Tunisie : Coupure d’électricité à Gabès les 15 et 18 février 2022

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a procédé, mardi 15 février, à partir de 8h00, à une coupure d’électricité sur une partie du quartier populaire Sidi Boulbaba, à Gabès et plus précisément, des parties des rues Sahaba (compagnons) et Omar Ibn Khatab, selon un communiqué de compagnie publié mardi.

Une autre coupure d’électricité est également prévue vendredi 18 février, de 8h00 jusqu’à 15h00 dans la ême ville et concernera des parties du quartier El Amal, et de rue Omar Ibn Khatab, a ajouté la STEG.

Cette coupure s’inscrit selon le communiqué de la société dans le cadre de l’entretien périodique du réseau de distribution d’électricité et son souci de garantir de meilleurs services.

La reprise de l’alimentation en électricité sera effectuée progressivement, et sans préavis, d’après la même source.