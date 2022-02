Tunisie – affaire Bhiri  : la famille convoque un huissier

L’ancien ministre de la Justice et député gelé du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri, a été placé en résidence surveillée depuis plus d’un mois. Le mouvement Ennahdha et le comité de défense de Bhiri ont multiplié les communiqués pour appeler à sa libération et en mettant l’accent sur son état de santé qui se dégrade.

En signe d’escalade, la famille de Nouredine Bhiri a décidé de faire appel à un huissier, lundi 14 février 2022, pour mettre en garde le ministre de la Santé qui sera tenu pour responsable pour tout préjudice.

Nouredine Bhiri ne reçoit plus de fluides médicaux à cause de son état de santé, depuis deux jours. Le cadre médical a informé qu’il n’est plus possible de les lui fournir à cause de sa grève de la faim qui se poursuit depuis 45 jours.

L’hôpital Habib Bougatfa, Bizerte, est devenu pour les soutiens de Bhiri comme un centre de détention aux mains du pouvoir en place.