Tunisie : La HAICA suspend un programme sur “Sabra FM” pour une semaine

Le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé de suspendre, pour une semaine, le programme “Miroir” diffusé sur les antennes de la radio privée “Sabra FM”.

Selon un communiqué publié, mardi, l’autorité de régulation de l’audiovisuel a justifié sa décision par une “infraction manifeste” signalée lors de la diffusion de l’épisode du 6 janvier 2022 de ce programme.

En l’espèce, précise le communiqué, le président directeur général de la chaine radiophonique en question, usant de sa qualité, s’est arrogé le droit de présenter lui-même l’émission pour revenir sur une affaire personnelle le concernant au sein du conseil municipal de la ville de Kairouan dont il est membre.

Ce comportement, soutient la HAICA, est “en violation avec la déontologie journalistique, tout comme il est une atteinte à l’indépendance de la ligne éditoriale de la chaîne radiophonique, aux principes du pluralisme des opinions, s’opposant ainsi aux principes d’objectivité et de transparence”.

La HAICA a, par ailleurs, décidé la non-rediffusion de l’épisode en question et son retrait du site web de la chaîne et des réseaux sociaux, pressant la chaîne radio de se plier à cette décision et à ne plus chercher à la contourner par quelque moyen que ce soit, sous peine de tomber sous le coup des sanctions prévues par le décret-loi 116.