DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps partiellement nuageux dans la plupart des régions

Le temps sera dimanche partiellement nuageux dans la plupart des régions et localement nuageux au Nord du pays avec des rafales de vent de secteur nord dans le nord et de secteur Est dans le centre et le sud et relativement fort à très fort localement près des côtes et au sud avec des tourbillons de sables localement et faible à modéré dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’INM a prévu encore que la mer serait agitée à très agitée localement au nord et agitée dans le reste des côtes.Les températures maximales seraient en général entre 17 et 23°c et oscillent aux alentours de 13°c sur les hauteurs et dans l’extrême nord-ouest.