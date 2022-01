La Tunisie en Avant appelle à une démarche participative pour que les consultations portent leurs fruits

” la Tunisie en Avant ” estime que les consultations, malgré leur importance, n’aboutissent pas à l’élaboration d’approches politiques, économiques et sociales nécessaires à un processus de salut répondant aux objectifs de la révolution tant qu’elles n’associent pas les forces qui soutiennent les choix du 25 juillet.

Dans une déclaration publiée à l’issue de la réunion élargie du conseil de son secrétariat général, le parti met en garde contre la soumission aux diktats de l’étranger qui ont ruiné les économies de nombreux pays le parti appelle à des solutions internes.

” La Tunisie en avant ” dénonce, par ailleurs, dans sa déclaration les campagnes de dénigrement ciblant partis politiques, associations et personnalités soutenant le choix de rectification du processus révolutionnaire.

Il met en garde contre la lenteur à trancher les affaires de corruption et de contrebande, qui profite, selon lui, aux ” forces rétrogrades ” dont les intérêts, sont liés au système d’avant le 25 juillet.

Et d’ajouter, le fait que certains juges protègent la contrebande et la corruption et le terrorisme, a empêché la réalisation des objectifs annoncés le 25 juillet 2021 dans le but de rectifier le processus révolutionnaire dans le pays.

Le parti réitère son engagement à œuvrer en vue de rompre avec l’avant 25 juillet, une période marquée par les assassinats, l’envoi des jeunes vers les foyers de conflit, et la propagation de la corruption financière et administrative.

Le parti appelle, en conclusion, à une participation massive au mouvement du 6 février.