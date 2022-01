Tunisie – Contrôle économique : 60 mille visites sur terrain effectuées au cours du mois de décembre 2021

Les services de contrôle économique relevant du ministère du Commerce ont effectué, au cours du mois de décembre 2021, plus de 60 mille visites sur terrain qui ont permis de saisir plus de 305 tonnes des dérivées de céréales subventionnées, 10,7 tonnes de sucre et 49 mille litres d’huile végétale.

Selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère du Commerce, les services de contrôle économique ont saisi 519 tonnes de produits fourragers, 71 tonnes d’engrais, 109 tonnes de fruits et légumes, 22 tonnes de volailles et de poissons, 6,29 millions d’œufs, 26 mille paquets de cigarettes, 80 mille pièces de détergents et de produits esthétiques, outre 88 mille pièces de produits divers.

D’après la même source, près de 2524 infractions qui concernent des dépassements liés aux prix et au monopole, s’ajoutant à près de 3602 infractions au niveau des produits agricoles et de pêche et 1543 autres au niveau des produits industriels divers.