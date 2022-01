REVUE DE PRESSE – 5 janvier : Des cours en groupes, Omicron, Kairouan

L’évolution de la pandémie du Coronavirus, notamment à la lumière de l’émergence du variant ” Omicron “, les réactions suscitées par la loi de finances 2022 et la consultation populaire, font toujours la ” Une ” des médias électroniques.

Dans leur édition du 5 janvier 2022, les médias électroniques continuent de se focaliser sur l’assignation à résidence de l’ancien ministre de la Justice Noureddine B’hiri et de l’ex-conseiller au ministère de l’Intérieur Fathi Beldi, ainsi que sur les réactions ayant accompagné cette assignation. Les aveux de l’ancien chef d’état-major des armées, à la suite de sa comparution lundi dernier devant la chambre spécialisée de la justice transitionnelle près le Tribunal de première instance de Tunis, ont également figuré parmi les intérêts majeurs de organes de presse en question.

La reprise des cours par groupes

Dans une déclaration à ” Mosaïque FM “, le Secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassâd Yakoubi a expliqué les raisons qui ont poussé l’Organisation syndicale à arrêter de traiter avec le ministère de l’Éducation au sujet des mesures à prendre pour lutter contre le Coronavirus. D’après lui, il n’y a pas d’autres alternatives pour lutter contre la pandémie, que d’opter, comme ce fut le cas l’année dernière, pour l’enseignement par groupes. Le ministère de l’Éducation, explique-t-il, ne s’est pas préparé à une nouvelle vague de l’épidémie, ce qui l’empêche aujourd’hui de réinstaurer l’enseignement par groupes.

Grève des transports des carburants

Intervenant sur les ondes de ” Mosaïque FM “, le secrétaire général adjoint de l’Union des travailleurs de Tunis (UTT), Rached Nammouchi a annoncé que les transporteurs de carburant entament, à partir de jeudi 6 janvier 2022, une grève de trois jours. Initialement prévue les 16, 17 et 18 décembre 2021, cette grève a été reportée au 6, 7 et 8 janvier 2022, à l’issue d’une séance de travail tenue au siège du ministère des Affaires sociales.

Covid-19 : Dégradation de la situation épidémiologique en Tunisie

S’exprimant sur les ondes de ” Shems FM “, Dr Jalila Ben Khelil, membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a affirmé que la situation épidémiologique en Tunisie ne cesse de se dégrader à cause de la propagation rapide du nouveau variant ” Omicron “, mettant en garde contre l’émergence d’une nouvelle vague.

Environnement scolaire : De plus en plus invivable

Sous le titre ” Environnement scolaire : De plus en plus invivable “, le journal ” La Presse ” dénonce l’ambiance morose et pessimiste qui caractérise désormais le milieu scolaire, faisant remarquer que ce dossier doit être pris au sérieux, dans la mesure où l’élève n’est plus qu’un simple creuset destiné à recevoir un flot de connaissances et à subir des humeurs diverses sans pourvoir réagir ou donner son opinion ou exprimer ses sentiments.

Pour le journal, le personnel éducatif doit suivre des cycles de formation continue qui leur permettent de mieux encadrer les élèves, les accompagner et rester à leur écoute.

Sites archéologiques de Oueslatia et Aïn Jloula

Le même journal fait la lumière sur les richesses naturelles et les sites archéologiques dont regorgent les délégations de Oueslatia et Aïn Jloula au gouvernorat de Kairouan.

Sous le titre ” Kairouan : des sites délaissés et non valorisés : le tourisme archéologique, une niche à explorer “, le journal souligne que des responsables nationaux et régionaux ont lancé des études pour la mise en place de circuits qui contribueraient à mieux faire connaitre la diversité du patrimoine archéologique de Aïn Jloula et de Oueslatia.

A ce propos, le journal dit espérer se dérouler dans l’immédiat, les travaux de réalisation et d’aménagement de ces circuits, en vue de développer le tourisme culturel alternatif au tourisme de passage.