Tunisie – Consultation nationale : Lancement ce 1er janvier des opérations blanches

La consultation nationale, dont l’annonce a été faite, le 13 décembre dernier, par le président de la République, démarre ce samedi 1er janvier avec des opérations blanches le long des deux prochaines semaines et ce, dans toutes les maisons de jeunes du pays.

Le démarrage réel de la consultation est prévu pour le 15 janvier 2022, lit-on sur le portail électronique dédié à la consultation nationale qui se poursuivra jusqu’au 20 mars prochain. Un rapport contenant les recommandations des Tunisiens sera présenté à l’issue de cette première phase.

La consultation national vise à recueillir les suggestions des Tunisiens à propos des réformes proposées par le président Kaïs Saïed.

Pour pouvoir accéder à la plateforme électronique de la consultation, il faut solliciter un code secret par l’envoi d’un SMS en composant #1712* suivi du numéro de la carte d’identité nationale et ce, pour garantir la participation individuelle et préserver la confidentialité de l’identité de chaque participant.

La consultation nationale, ouverte à tous les Tunisiens, comporte six axes se rapportant essentiellement à différents domaines : “la politique et les élections”, “‘économique et le financier”, le “développement et la transition numérique”, “le social”, la “santé” et “l’éducation et la culture”.

Chaque axe comprend cinq questions et un espace libre permettant à tout participant de s’exprimer librement sur un sujet quelconque, autre que ceux évoqués dans les axes, selon le ministre des Technologies de la communication, Nizar Néji, qui présentait, mercredi dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres.

Les participants ne sont pas tenus de répondre à toutes les questions de la consultation. Ils sont libres de répondre aux questions d’un axe particulier et d’en ignorer celles d’un autre, a précisé le ministre.

Dans son intervention au cours du même conseil des ministres, le président Kaïs Saïed a déclaré que l’organisation de cette consultation s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle vision qui permet au “peuple souverain” d’exprimer librement sa volonté.