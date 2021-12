Moncef Boukthir : Nécessité d’investir dans les technologies modernes et réduire la fracture numérique

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir a appelé vendredi à la nécessité d’investir dans les technologies modernes et la mise en place de politiques à même de réduire la fracture numérique et les inégalités dans l’usage et l’accès aux technologies entre les peuples et les nations.

Lors d’une rencontre organisée par l’ALECSO à l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme, il a souligné que les politiques et stratégies communes doivent s’orienter vers la réalisation du 10e point des objectifs du développement durable en vue de réduire les inégalités et faire prévaloir le droit à l’éducation dans les meilleures conditions, malgré les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le plan socio-économique.

De son côté le directeur général de l’Alecso Mohamed Ould Amar que la célébration de la journée internationale des droits de l’homme a une signification particulière dans le contexte de la pandémie du Covid-19 qui a renforcé la fracture numérique et technologique entre les pays et les peuples.

Il a affirmé que l’organisation de l’Alecso est disposée à poursuivre la coordination et la coopération avec tous les intervenants en vue d’approfondir la réflexion autour de l’avenir de l’enseignement selon une vision qui respecte les droits de l’homme.