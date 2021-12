Coupe arabe de la Fifa (Tunisie-Emirats) : la défaite devant la Syrie a été un grand choc (Mondher Kebaier)

La défaite devant la sélection syrienne a été un grand choc et nous en tirons la leçon, a affirmé Mondher Kebaier l’entraineur de la sélection nationale, à l’occasion de la conférence de presse tenue dimanche à Doha, la veille de la troisième et dernière rencontre des Aigle de Carthage face aux Emirats Arabes, comptant pour le groupe de B de la coupe Arabe de la Fifa de la Fifa, qui se déroulera au stade Thmama à partir de 16h00 (heures Tunisiennes)

Nous avons essayé de corriger les lacunes constatées lors de ce match et nous nous préparons avec beaucoup de sérieux pour notre prochaine confrontation devant les Emirats Arabes Unis, un match qui demande une très bonne préparation sur tous les plans, a-t-il estimé

“Nous nous sommes mis dans cette situation difficile ( ndlr défaite devant la Syrie 0-2), et nous devons assumer l’entière responsabilité et faire tout notre possible pour remporter une victoire pour aller en quarts de finale .

Le technicien Tunisien a affirmé que la clé de la réussite sera de jouer haut en mettant le pressing sur l’adversaire, gagner les duels et être solidaires et combatifs .

A propos de la déferlante de critiques qui a suivi cette défaite, Mondher Kebaier a indiqué que “le staff technique se concentre entièrement sur le travail technique et psychique au sein du groupe et qu’il ne s’attarde pas sur les critiques. “Nous sommes totuefois en train de corriger les erreurs et nous en tirons les leçons d a-t-il insisté.

Concernant l’adversaire de lundi, le sélectionneur des Aigles de Carthage, a affirmé qu’il connait tout de cette équipe des Emirats Arabes Unis. Nou l’avons très bien étudié et il faudra être très discipliné et concentré sur le terrain pour arracher les trois points et la qualification”.

Mondher Kebaier a par ailleurs confirmé l’arrivée du défenseur du club anglais Nottingham Forest Mohamed Drager, précisant qu’il prendra part à la séance d’entrainement et que sa participation au match décisif dépendra de sa forme physique.