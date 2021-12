Coupe arabe de la Fifa (GrB) : “J’avais prévenu que mes joueurs allaient tout donner contre la Tunisie (Valeriu Tita)

Le sélectionneur de la Syrie le Roumain, Valériu Tita, s’est déclaré très heureux de la victoire de son équipe devant la Tunisie (2-0), vendredi soir au stade Al Bayt pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la Coupe arabe de la Fifa.

“Nous avons réussi à gérer le jeu des Tunisiens et inscrit un but précoce qui a perturbé l’adversaire, a affirmé le technicien roumain lors de conférence de presse après le match.

“Je suis très satisfait car c’est un très bon résultat qui intervient après la défaite contre les Emirats Arabes Unis. j’avais prévenu que nos joueurs allaient tout donner et se battre de toute leur force sur chaque ballon. Je les remercie pour leur rendement et leur combativité Nous avons bien décortiqué le jeu de la Tunisie lors de son match face à la Mauritanie et j’ai donné instruction aux joueurs de se concentrer sur le jeu court et de ne pas laisser d’espace à l’adversaire a-t-il précisé.

C’est une belle victoire qui redistribue les cartes dans ce group Nous avons encore nos chances de décrocher une place en quarts de finale lors de notre dernier match face à la Mauritanie. dans trois jours et nous devons bien le préparer surtout sur le plan physique.

Il faut maintenant tourner la page de ce succès et nous concentrer sur notre prochaine rencontre car elles sera difficile” a estimé Valériu Tita.