Tennis : Ons Jabeur mérite le titre de meilleure sportive de l’année

Ons Jabeur mérite d’être honorée et sacrée meilleure sportive tunisienne de l’année, selon Salma Mouelhi, présidente de la Fédération tunisienne de tennis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge des Play-offs d’accession au Groupe Mondial 1 de la Coupe Davis organisés au Tennis Club de Tunis, Mouelhi a souligné que la joueuse tunisienne est bien placée pour décrocher le titre de “meilleure sportive 2021” lors du référendum annuel de l’Agence Tunis Afrique Presse, pour ses résultats exceptionnels réalisés cette année et pour avoir honoré le sport tunisien.

Elle a précisé qu’Ons Jabeur, dont le sponsor premium est Tunisie Telecom, est la joueuse mondiale qui a remporté le plus de matchs cette année dans les tournois WTA, et que son accès au Top 10 mondial n’était pas fortuit, mais le fruit d’un grand travail et de beaucoup de sacrifices et de détermination malgré les difficultés rencontrées et la situation sanitaire dans le monde liée à la pandémie de Covid-19.

“Pour atteindre ce niveau mondial, Ons Jabeur a dû batailler dur et subir un rythme marathonien de matches que ce soit dans les tournois Masters ou de Grand Chelem où elle a atteint des stades avancés”, a-t-elle lancé estimant que le titre de meilleure sportive tunisienne de l’année 2021 sera une juste récompense pour le grand travail qu’elle avait accompli et qu’elle méritait même d’être décorée et honorée.

Concernant l’organisation en Tunisie de tournois majeurs ATP et WTA, la dirigeante du tennis tunisien a affirmé que les fonds existent mais le seul handicap est l’état fragile des terrains notamment ceux de la cité sportive d’El Menzah, rappelant que la fédération n’avait pas réussi à obtenir l’autorisation de l’Etat pour l’acquisition d’un terrain pour la construction de nouveaux stades.

“Nous avons soulevé le problème au ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, lors de l’ouverture du tournoi de la Coupe Davis, et ce dernier s’est montré très réceptif concernant cette question et s’est engagé à faciliter les démarches pour la construction de nouveaux stades et la mise en place de nouvelles infrastructures sportives”, a-t-elle ajouté.