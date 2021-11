River Plate sacré champion d’Argentine pour la 37ème fois

Le club du nord de Buenos Aires, River Plate, a été sacré champion d’Argentine, à trois journées de la fin du tournoi, portant le nombre de sacres à 37 au cours de ses 120 années d’histoire.

River s’est imposé 4-0 contre son rival de la journée, Racing, dans un stade Monumental à 100% de sa capacité et devant 70.000 supporters en délire.

Avec cette victoire, River plate cumulait 12 points d’avance sur ses poursuivants immédiats, qui ne pourront jamais l’atteindre.

Les héros de la soirée ont été les buteurs du club Braian Romero avec chacun un doublé, Agustin Palavecino et Julian Alvarez.

Le championnat 2021 vient garnir le palmarès de River qui a remporté aux cours des dernières années, à deux reprises, la Copa Libertadores (2015 et 2018), trois Coupes d’Argentine (2016, 2017 et 2019) et deux Supercoupes d’Argentine (2017 et 2019).

L’appétit du club pour ajouter un nouveau sacre à son palmarès demeure insatiable à l’approche du 18 décembre, date de sa rencontre avec Colon au titre de la deuxième édition du Trophée des Champions.