Sfax : Report au 24 novembre de deux affaires liées à la collecte des ordures ménagères

Le tribunal de première instance de Sfax I a décidé, mardi, de reporter à la date du 24 novembre courant l’examen de deux affaires liées à la crise des ordures ménagères qui persiste depuis des mois dans la région.

Le premier procès concerne une plainte portée par des activistes de la société civile et six associations dans la région contre la municipalité de Sfax et ses communes, le conseil régional de Sfax, les municipalités de Sakiat Ezzit, Sakiat Eddaier, Chihia et l’agence nationale de gestion des déchets (ANGED), a indiqué mardi le porte-parole officiel des tribunaux de Sfax, Mourad Tourki.

Le second est relatif à une poursuite en justice engagée par la municipalité d’El Aïn contre l’ANGED.

Selon la même source, un troisième recours en justice a été intenté par des associations et des activistes de la société civile contre le conseil régional du gouvernorat de Sfax, l’ANGED et les municipalités de Gremda, El Aïn, Thyna et El Ouabed, en rapport avec la crise environnementale dans la région.