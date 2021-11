Ligue 1 (5e journée/poule B) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement de la poule B à l’issue des rencontres de la 5e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche:

Poule B

Dimanche 7 novembre:

A Monastir:

US Monastir 0

C Africain 0

A Zarzis:

ES Zarzis 0

AS Soliman 0

A la Chebba:

CS Chebba 2 Moaataz Zaddam (5′-CSC), Fadi Felhi 27′

ES Sahel 0

A Béja:

O Béja 1 Babacar Sarr 91′

AS Réjiche 2 Mohamed Amine Ben Amor 70′, Omar Sammari 93′

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 11 5 3 2 0 4 0 +4

2. AS Réjiche 8 5 2 2 1 4 3 +1

. C. Africain 8 5 2 2 1 3 2 +1

4. CS Chebba 7 5 2 1 2 3 3 0

5. O. Béja 6 5 2 0 3 4 4 0

6. ES Sahel 4 4 1 1 2 2 4 -2

. ES Zarzis 4 5 0 4 1 1 3 -2

8. AS Soliman 2 4 0 2 2 0 2 -2