Tunisie : ces personnes recevront 4 doses du vaccin contre le coronavirus

« Une catégorie de Tunisiens qui comptent voyager à l’étranger recevra 4 doses de vaccin contre le coronavirus, principalement les personnes qui ont reçu deux doses de vaccins qui ne sont pas approuvés par les pays d’accueil », a déclaré l’amiral Mahjoub Aouni, membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus.

Aouni a déclaré que l’exigence d’un certain nombre de pays européens et occidentaux de compléter la vaccination pour entrer sur leur territoire tout en ne reconnaissant pas certains types de vaccins tels que Sinovac en Chine et Sputnik en Russie a incité la nécessité de compléter deux doses supplémentaires des catégories approuvées par l’Europe (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ou de compléter le processus vaccinal avec une dose unique du vaccin américain Johnson & Johnson.

Il a souligné que les vaccins chinois et russes contre la Covid-19 sont très efficaces pour résister au virus, mais l’absence de ratification dans certains pays européens et occidentaux a forcé la vaccination des voyageurs avec deux doses supplémentaires d’un autre type de vaccins.