Agitation sociale et Covid-19 : Un séminaire religieux pour calmer les esprits !

Face à la montée de l’incertitude sur le présent et l’avenir de l’humanité provoquée par la pandémie, la désinformation de la COVID-19, y compris le manque de confiance dans le domaine médical et l’incompréhension dans le monde religieux, augmente diverses préoccupations dans la vie quotidienne.

En particulier les questions religieuses, par exemple, les conflits sanglants de longue date entre Israël et la Palestine, la prise de contrôle de Kaboul par les Talibans en Afghanistan, l’Irak et la Syrie, l’augmentation du nombre de réfugiés en raison d’un conflit armé en Afghanistan et en Syrie, un conflit sanglant de longue date entre Israël et la Palestine, conduisent à une augmentation de millions de réfugiés, et tous les citoyens du monde ne peuvent s’empêcher d’y être impliqués.

Ici, il y a des activités de paix constantes et remarquables avec l’éducation à la paix, la résolution des problèmes de droits de l’homme, ainsi que la prévention des conflits religieux et l’harmonie.

Il s’agit de Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), une organisation internationale pour la paix, une ONG (organisation non gouvernementale) dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) et associée au Département des communications mondiales des Nations unies (DGC).

Un président de HWPL, Man-hee Lee, s’est rendu en 2014, à la demande de l’archevêque des Philippines, sur l’île de Mindanao, aux Philippines, où plus de 120 000 personnes sont mortes à cause de conflits qui durent depuis plus de 100 ans. Et étonnamment, il a réglé des conflits religieux de longue date entre les catholiques et les musulmans.

En outre, depuis Octobre 2014, comme l’un des projets de paix de cette ONG, l’Alliance mondiale des religions de la paix (WARP) réunions de bureau ont été organisées dans le monde entier, servant de pont entre les différentes religions pour comprendre les uns les autres et de prévenir d’autres conflits par malentendu.

Plus de 835 WOMs ont été tenus seulement le premier trimestre de 2020 avec des représentants religieux de l’Islam, catholique, le christianisme, l’hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme et le zoroastrisme et ainsi de suite.

Aux États-Unis, des rumeurs circulent selon lesquelles le vaccin COVID serait la “marque de la bête”. Ce terme biblique apocalyptique est tiré de l’Apocalypse 13 et est généralement interprété comme étant attaché à Satan et s’écartant ensuite de Dieu.

En outre, les personnes, quelle que soit leur appartenance religieuse, sont souvent confrontées à la question suivante : le COVID-19 signifie-t-il “la fin de la terre” ? Ainsi, le président Lee de HWPL, qui est également un chef religieux, une dénomination chrétienne dénommée SCJ (Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony), a décidé d’organiser un séminaire religieux en ligne pour réduire l’agitation sociale aggravée par la pandémie, les conflits religieux et les désinformations, en croyant que la valeur fondamentale de toutes les religions est la paix et l’harmonie.

Dans le but de promouvoir l’harmonie et la paix religieuse, l’église a annoncé qu’elle organisera une série de séminaires hebdomadaires intitulés “Témoignage sur la prophétie et l’accomplissement de l’Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu” du 18 octobre au 27 décembre.

Les séminaires, diffusés en direct sur YouTube, fourniront des explications sur les prophéties enregistrées dans chaque chapitre de l’Apocalypse, selon la méthode 5W1H (qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment). Parmi les nombreux conférenciers, le président Lee Man-hee fera une conférence sur le site Web de la SCJ.

En deux jours, le séminaire sur le chapitre 1 de l’Apocalypse sur YouTube par le président Lee a dépassé les 300 000 vues à travers le monde y compris 5 000 leaders chrétiens. Depuis août, 25 églises africaines avec 10 000 membres ont signé des protocoles d’accord avec Shincheonji Église de Jésus. L’église a déclaré que 18 églises supplémentaires signeront des protocoles d’entente pour sensibiliser à la compréhension de cette époque et promouvoir le développement de la vie religieuse.

Dans ce contexte, le séminaire visant à instaurer la paix dans le monde de toutes les religions, y compris l’islam, le catholicisme et le christianisme, semble être un grand espoir pour les réfugiés et les citoyens du monde entier.

Avec d’autres activités de paix en Afrique, la signature d’un protocole d’entente avec le Parlement panafricain (PAP) en 2018 et le projet de manuel de droit international de la paix (DPCW) dans 6 universités en Tunisie, y compris l’université de Sfax ,Tunis d’ici juin 2021, les activités religieuses de paix de HWPL en Afrique devraient également être plus actives grâce à ce seminaire.