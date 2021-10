Coupe de la Confédération (2e tour préliminaire/ retour) : le Programme

Programme des matchs retours du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football, prévu entre le 22 et le 24 octobre (en heures tunisiennes) :

Vendredi 22 Octobre 2021

ALLER

15:00 – Kinshasa / AS Vita (RD Congo) – Marumo Gallants (Afrique du Sud) (1-2)

15:00 – Luanda / Interclube (Angola) – CFFA (Madagascar) (3-0)

Samedi 23 Octobre 2021

15:00 – Garoua / Coton Sport (Cameroun) – Orapa United (Botswana) (1-2)

17:00 – Abidjan (C.Ivoire) / ASFA Yennenga (Burkina Faso) – Binga (Mali) (1-0)

18:00 – Sfax / CS Sfaxien (Tunisie) – Bayelsa United (Nigeria) (0-1)

17:00 – Alger / JS Saoura (Algérie) – ASAC Concorde (Mauritanie) (2-1)

18:00 – Alexandrie / Al Masry (Egypte) – Uganda R. Authority (Ouganda) (0-0)

18:00 – Benghazi / Al Ahly Tripoli (Libye) – Biashara United (Tanzanie) (0-2)

20:00 – Le Caire / Pyramids (Egypte) – Azam (Tanzanie) (0-0)

Dimanche 24 Octobre 2021

15:00 – Nairobi / Gor Mahia (Kenya) – Al Ahly Merowe (Soudan) (3-1)

15:00 – Kinshasa / DC Motema Pembe (RD Congo) – AS Kigali (Rwanda) (2-1)

15:30 – Aba / Enyimba (Nigeria) – Diambars (Sénégal) (0-1)

16:00 – Luanda / Primeiro de Agosto (Angola) – Red Arrows (Zambia) (0-1)

16:30 – Johannesburg / Orlando Pirates (Afsud) – Diables Noirs (Congo) (0-0)

19:00 – Berkane / RS Berkane (Maroc) – US Ben Guerdane (Tunisie) (1-0)

19:00 – Tizi Ouzou / JS Kabylie (Algérie) – AS FAR (Maroc) (1-0)