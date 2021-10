Infantino en Amérique du Sud à la recherche d’appuis pour son projet de CM biennale

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est en visite en Argentine dans le cadre d’une tournée en Amérique du Sud pour recueillir le soutien de ses pays à son projet d’organiser la Coupe du monde de football tous les deux ans.

La tournée d’Infantino comprend des étapes au Chili, en Colombie, en Equateur et au Venezuela. Toutefois, le projet du président de la FIFA est contrarié par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et par l’Union européenne de football (UEFA).

En Argentine, Infantino a été reçu par Claudio Tapia, la patron de l’Association argentine de football (AFA).

Selon la presse locale, le principal sujet de discussion entre le dirigeant de la FIFA et ses homologues de AFA est le projet de Coupe du monde tous les deux ans, promu par Infantino.

Les mêmes sources relèvent que cette rencontre intervient alors que AFA est en attente de la décision du tribunal disciplinaire de la FIFA sur le duel suspendu entre l’équipe nationale argentine et le Brésil au titre des éliminatoires de la coupe du Monde.

Au Chili, Infantino a rencontré le président de l’Association chilienne de football professionnel, Pablo Milad.

“Ce qui est important, c’est qu’ici nous ne parlons pas seulement de Coupes du monde tous les deux ans, mais d’une révision du calendrier international dans son intégralité. Si une Coupe du monde se jouait tous les deux ans, cela n’aurait pas un impact sur la Copa América “, la plus importante compétition dans la région sud-américaine, a plaidé Infantino dans des déclarations avec la presse chilienne.

” Donner aux joueurs et aux équipes nationales plus d’opportunités, plus de chances de jouer de grands tournois, a un impact positif sur un pays (…) Rien de tel qu’une Coupe du monde pour propulser le football. Chaque édition qui peut être améliorée peut avoir un impact très positif “, a déclaré le président de la FIFA.

Vendredi, Infantino avait été reçu à Quito par le président de l’Equateur, Guillermo Lasso, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Mauricio Montalvo, et le ministre des Sports, Sebastin Palacios.

Déjà évoquée et écartée dans les années 1990, l’idée d’une Coupe du monde biennale a refait surface ces derniers mois, appuyée par “une étude de viabilité” réalisée par la FIFA.

Toutefois, l’idée de jouer une Coupe du monde tous les deux ans a suscité des critiques de la part du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui la juge “impossible”.

Pour la Conmebol, une Coupe du monde tous les deux ans pourrait ” fausser la compétition, diminuer sa qualité et remettre en cause son caractère exclusif et ses normes exigeantes actuelles “, a estimé cette organisation sportive régionale dans un communiqué.