France : Marseille remonte sur le podium

L’Olympique de Marseille a retrouvé son punch pour battre Lorient (4-1) et s’emparer de la troisième place, dimanche pour la 10e journée de Ligue 1, où Saint-Etienne s’englue à la dernière place après la correction reçue à Strasbourg (5-1).

Après deux défaites de rang, l’OM a relancé son tourbillon offensif pour dérouter les “Merlus” et pousser du podium Nice, surpris à Troyes (1-0).

Boubacar Kamara, enfant du club, Dimitri Payet, “Marseillais à vie”, et Mattéo Guendouzi, le nouveau chouchou du Vélodrome, ont été les principaux acteurs du dernier adieu à l’ancien président Bernard Tapie.

Fautif sur le premier but, où sa perte de balle s’est terminée plus loin par un penalty transformé par Laurienté, “Bouba” Kamara a lui-même égalisé.

Mattéo Guendouzi a signé un doublé (55e, 90e+1) et Dimitri Payet donné ses deux premières passes décisives de la saison (il a aussi marqué 5 buts), sur le premier but de Guendouzi et pour le premier but de la saison d’Arkadiusz Milik (84e).