Allemagne (8e journée) : choc des leaders, Bayer-Bayern

Le choc entre les deux premiers ex-aequo, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich dimanche sera le moment fort de la 8e journée de Bundesliga.

Avec son faux-pas à domicile contre Francfort (1-2) avant la fenêtre internationale, le Bayern (16 pts) a provoqué un resserrement en tête. Leverkusen compte également 16 pts. Dortmund et Fribourg suivent avec 15 pts.

Le “Rekordmeister” sera-t-il perturbé par le buzz médiatique autour de Lucas Hernandez, dont la justice espagnole a ordonné mercredi l’incarcération, pour ne pas avoir respecté en 2017 une mesure d’éloignement qui lui avait été imposée après une rixe avec sa compagne? Hernandez est un titulaire indiscutable en défense centrale, et devrait être normalement aligné.

Au chapitre des bonnes nouvelles, le Bayern a annoncé cette semaine qu’un autre Français, Corentin Tolisso, serait disponible pour le déplacement à Leverkusen, après un mois d’arrêt en raison d’une blessure musculaire.

Chez les poursuivants, Dortmund sera favori à domicile contre Mayence samedi et Fribourg défendra sa place dans le carré de tête contre Leipzig à la même heure. Le RB reste assez imprévisible, alternant fulgurances et matches ratés. Les Saxons, sur le podium des trois dernières éditions de la Bundesliga, traînent pour l’instant à la 8e place, six points derrière le Bayern et Leverkusen.

Le programme:

Vendredi 15 octobre

Hoffenheim – FC Cologne

Samedi 16 octobre

Eintracht Francfort – Hertha Berlin

Union Berlin – Wolfsburg

Fribourg – RB Leipzig

Fürth – Bochum

Dortmund – Mayence

M?onchengladbach – Stuttgart

Dimanche 17 octobre

Bayer Leverkusen – Bayern Munich

Augsbourg – Bielefeld