Tunisie – Météo : vents forts et baisse des températures

Les pluies orageuses se poursuivront aux premières heures de la journée sur les côtes nord et Est du pays.

elles seront fortes, dans le reste des régions qui connaîtront des nuages de passage..

Les éléments météorologiques les plus marquants sont les vents forts qui atteindront une vitesse de 70 km/h près des côtes. Des bulletins d’avertissement sont en vigueur pour la navigation, la pêche. La mer sera très agitée à agitée.

Les vents du nord contribueront à une baisse remarquable de la température. Les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés dans le nord et les hautes terres, et entre 23 et 28 dans le reste des régions.