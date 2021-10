Biographie du ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi

L’expert en assurances Malek Ezzahi, nouveau ministre des affaires sociales est originaire du gouvernorat de Gafsa. Fils du syndicaliste et ancien secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) (en charge de la fonction publique), Mohamed Moncef Ezzahi et petit-fils du militant Abdjaoued Ezzahi, l’un des fondateurs du mouvement national tunisien en 1930, le nouveau ministre est diplômé de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Il a joué le rôle de coordinateur lors de la campagne du Chef de l’Etat, Kais Saied, pour la présidentielle dans le gouvernorat de la Manouba, et de trait d’union entre l’ancien gouvernement de Hichem Mechichi (destitué), l’UGTT et le président de la République.

Expert et chef de service en assurance depuis 2008, Malek Ezzahi, ancien militant de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET), est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (2006) et d’un master en économie et gestion des risques (2008) ainsi qu’un diplôme en technique de communication et en Technologie.

Le nouveau ministre des Affaires sociales dirigeait une association de développement local à Mornaguia dans le gouvernorat de la Manouba et était actif au sein de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme.

Il avait participé aux mouvements sociaux ayant conduit à la révolution tunisienne en janvier 2011.