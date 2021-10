Dépistage du cancer du sein : les femmes sont de plus en plus averties

” Nous assistons depuis 5 ans à la croissance du nombre de femmes dépistées pendant ou en dehors des journées de sensibilisation sur le cancer “, a souligné lundi, Soumaya Mansouri, responsable du programme national de lutte contre le cancer à la direction des soins de santé de base au ministère de la santé.

” Ceci prouve que la peur s’est dissipée et que les femmes sont de plus en plus averties et soucieuses de leur santé “, a estimé la responsable rappelant qu’environ 90% des malades précocement dépistés peuvent être guéris.

Avec un taux d’incidence d’environ 58,4 cas pour 100 000 femmes, le cancer du sein représente 30% de tous les cancers qui touchent la femme en Tunisie.

Au cours de l’année dernière, 3 500 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés sachant qu’en 2030, ce chiffre serait porté à 5 900.

Selon la responsable, le changement du mode de vie et essentiellement l’alimentation déséquilibrée, le tabagisme, la sédentarité, le manque d’allaitement naturel, et la prédisposition génétique sont parmi les facteurs qui favorisent l’atteinte par le cancer.

Dans ce contexte, Soumaya Mansouri a rappelé que la Tunisie a enregistré au cours de l’année dernière 12.5 décès pour chaque 100 mille femmes.

A noter que le ministère de la santé célèbrera cette année l’Octobre Rose par l’organisation de plusieurs actions et caravanes de sensibilisation dans plusieurs régions intérieures du pays.