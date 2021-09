Championnat arabe des clubs de Basketball (1ere journée) : Ezzahra Sports étrille les Grecs-soudanais (112-36)

Ezzahra Sport a entamé sa participation au 33e Championnat arabe des clubs messieurs de basket-ball par une large victoire acquise aux dépens des Grecs-soudanais (112-36), pour le compte de la première journée de la compétition.

Lors de la prochaine journée, les zahraouis affronteront les émiratis de Sharjah à partir de 17h00.

Voici le programme des matches d’Ezzahra Sports:

vendredi 1er octobre 2021 (17h00)Ezzahra Sports – Sharjah (Emirats Arabes Unis)

dimanche 3 octobre 2021 (18h00)Ezzahra Sports – Alyarmouk Sports (Koweit)

Lundi 4 octobre 2021 (12h00)Ezzahra Sports – Al-Wakra (Qatar).

Rappelons que le représentant tunisien évolue dans le groupe B. Le groupe A est composé des équipes d’Al Ittihad Alexandrie (Egypte), USM Blida (Algérie), Al Mina (Yemen), FUS Rabat (Maroc) tandis que le groupe C est formé de Shabab Hadramout (Yemen), Al Fath (Arabie Saoudite), Al Ahly (Egypte) et WO Boufarik (Algérie) et le groupe D des clubs de Beyrouth (Liban), Al Manama (Bahrein), Al Gharafa (Qatar) et Al Bataeh (Emirats Arabes Unis).

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, qui auront lieu le mercredi 6 octobre, tandis que les demi-finales se joueront le vendredi 8 octobre, et la finale le samedi 9 du même mois.