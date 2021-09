Courant populaire : Le décret présidentiel 2021-117, un grand pas vers l’élimination du  système de corruption

Le Courant populaire a affirmé, jeudi 23 septembre 2021, que les mesures exceptionnelles annoncées par le le décret présidentiel n°2021-117 sont un pas important pour faire tomber le système de corruption et de terrorisme.

Il souligne, dans un communiqué, que ces mesures sont ” le pont qui permettra de retrouver la véritable voie de la Révolution du 17 décembre et l’édification d’un Etat national sur la base de l’indépendance de la décision nationale, la démocratie et la justice sociale “.

Il estime, en outre, que ces mesures sont un pas indispensable pour répondre aux attentes et à l’appel du peuple, considérant que c’est l’unique solution possible pour éviter un retour en arrière.

Le Courant populaire appelle à ” accélérer la formation d’un gouvernement national restreint chargé du sauvetage économique”, mettant l’accent sur la nécessité réhabiliter le secteur public et de rétablir le rôle central de l’Etat dans le développement, l’emploi et la construction d’une économie basée sur la production, la maîtrise des importations, la suppression de l’indépendance de la banque centrale de l’Etat et la révision de tous les accords commerciaux qui servent la domination et le pillage par certaines parties étrangères.

Le parti appelle également à juger les personnes impliquées dans les assassinats politiques, l’envoi de djihadistes vers les zones de conflits, le terrorisme et la corruption politique, ainsi qu’à ouvrir les dossiers du lobbying, du financement étranger et de l’atteinte à la sécurité nationale.

Il insiste sur l’impératif de changer de régime politique pour en finir avec le chaos et la dualité du pouvoir exécutif, et de modifier la loi électorale et toute la législation en rapport avec la vie politique.