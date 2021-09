Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 21 septembre 2021

Temps nuageux et favorable, aujourd’hui, à des orages sur les hauteurs ouest. Ces orages seront accompagnés d’averses isolées avec la possibilité de chute de grêle dans certains endroits.

Les orages s’étendent localement aux régions côtières nord et le ciel est partiellement nuageux sur le reste des régions.

Vent généralement modéré d’une vitesse de 40km/h près des côtes et mer agitée.

Les températures sont relativement en baisse, les maximales varient entre 26 et 32 degrés au nord, au centre et au sud-est et pourrait atteindre 21 degrés sur les hauteurs, entre 33 et 38 degrés sur le reste des régions et pourrait atteindre 40 degrés à El Borma et Borj el Khadhra au sud.