Coupe de la CAF (1er tour retour) – US Ben Guerdane : conforter son avantage et passer au second tour

L’US Ben Guerdane disputera demain, samedi, le match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football face au club nigérien de l’AS Police avec l’objectif de conforter son avantage du match aller et décrocher son billet pour le second tour.

Les protégés de Ridha Jeddi partent en effet avec un avantage confortable acquis au match aller à Ben Guerdane (3-1), mais jouer en dehors de leurs bases et le manque de fraicheur physique avant le début du championnat de Ligue 1 peuvent compliquer leur tache lors de ce match décisif face à un adversaire qui tentera de renverser la vapeur pour assurer sa qualification au second tour.

Au vu du match aller, les coéquipiers de Alaya Brigui sont tenus de faire preuve d’une plus grande vigilance au niveau défensif et d’éviter les erreurs individuelles pour ne pas encaisser de but notamment en début de match.

.

Le staff technique de l’US Ben Guerdane semble à cet effet partant pour renouveler sa confiance dans la plupart des éléments du onze de départ du match aller, tout en apportant quelques modifications en fonction de l’évolution du jeu, puisque la tâche principale de l’équipe est de maintenir son avantage et de profiter des espaces vides laissés par leur adversaire afin de faire la différence.

Le buteur de l’équipe Fakhri Ouji et le Brésilien Gil Bahia tenteront dans ce contexte de déstabiliser la défense adverse et d’empêcher toute tentative de créer le surnombre en attaque.

Pour relever ce défi, le représentant tunisien pourra compter sur l’expérience de certains de ses éléments en attaque, comme le buteur Alaya Brigui, un joueur bien rompu aux compétitions continentales avec l’Etoile du Sahel, ainsi que le buteur Fakhri Ouji, Adem Rajaibi ou le Brésilien Gil Bahia.

En défense, la tâche de Seddik Mejri et de ses coéquipiers sera également délicate afin de protéger la cage de Ali Ayari et passer sans difficulté au tour suivant où le vainqueur sera confronté aux Marocains de Nahdhet Berkane.

Rappelons que le match entre l’US Ben Guerdane et l’AS Police Club aura lieu samedi, à Niamey, à partir de 16h30.