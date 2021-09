Parti des travailleurs : changer le régime politique unilatéralement est un pas avancé dans le processus du coup d’Etat

Le parti des travailleurs a estimé que le changement du régime politique par une décision unilatérale, qui ne respecte pas les mécanismes légaux, en utilisant les appareils de l’Etat et en mobilisant l’opinion publique est un pas avancé dans le processus du coup d’Etat.

Dans une déclaration publiée samedi, le parti a fait observer que le régime politique présidentiel est plus proche de la tyrannie et de la gouvernance unilatérale, ajoutant que les problèmes de l’actuel régime politique résident dans la nature de la classe politique représentée au parlement et dont la majorité est corrompue et ne répond pas aux aspirations des Tunisiens.

Parler d’une éventuelle suspension de la Constitution et de l’adoption d’une organisation provisoire des pouvoirs publics menace les acquis des Tunisies dont notamment ceux relatifs aux droits et aux libertés, lit-on dans la déclaration.

Le parti des travailleurs a appelé toutes les forces progressistes du pays à prendre conscience de la gravité de ce qui se trame pour mettre en place un régime autoritaire et dictatorial.

Dans des déclarations aux médias, le conseiller du président de la République Walid Hajjem a indiqué jeudi, que le chef de l’Etat pourrait s’orienter vers le changement du régime politique probablement par la voie de référendum. Cela suppose, a-t-il dit, de suspendre la Constitution et d’opter pour une organisation provisoire des pouvoirs publics.

Pour rappel, le parti des travailleurs s’était prononcé contre les mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République le 25 juillet dernier. Il estime qu’il s’agit d’un putsch contre les principes de la démocratie avec pour objectif d’instaurer un régime populiste, unilatéral et autoritaire.